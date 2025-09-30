Sport e Salute Pubblica in Puglia: il Progetto UISP ABC

Il 29 settembre si è svolto a Roma, presso l’Auditorium Biagio D’Alba del Ministero della Salute, il workshop nazionale intitolato “Salute mentale e salute pubblica: UISP propone il progetto ABC per il benessere di comunità”. Questo evento ha visto la partecipazione attiva di Puglia e Taranto, puntando l’attenzione su come sport e salute possono interagire positivamente.

Durante il workshop, sono stati discussi i dettagli del progetto “ABC’s of Mental Health Europe”, al quale UISP partecipa, con l’obiettivo di migliorare il benessere delle comunità attraverso il modello “Act-Belong-Commit” (Agire-Appartenere-Impegnarsi). Questo approccio mira a integrare attività fisica, socialità e partecipazione per creare comunità più sane e inclusive.

Tra i relatori presenti, Antonella Palmigiano, responsabile regionale delle Politiche per la Promozione della Salute, e Fabio Mariani, segretario regionale UISP Puglia, hanno testimoniato l’importanza delle esperienze locali. Anche i presidenti delle rispettive associazioni, Antonio Adamo per UISP Puglia e Luca Augenti per UISP Taranto, hanno partecipato, evidenziando il ruolo di UISP nel dibattito su sport e salute pubblica.

Il workshop ha sottolineato come le iniziative realizzate in Puglia e a Taranto rappresentino esempi concreti di sport che promuove inclusione e partecipazione. Le attività sportive, secondo i partecipanti, non dovrebbero essere viste solo come competizione, ma anche come un mezzo efficace per l’integrazione sociale e la prevenzione del disagio.

Eventi come questo sono considerati fondamentali per valorizzare il contributo di UISP nelle politiche pubbliche di salute, offrendo maggiore visibilità alle pratiche positive già attuate sul territorio pugliese.