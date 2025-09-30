16.4 C
Roma
martedì – 30 Settembre 2025
Salute

Sport e Salute Pubblica in Puglia: il Progetto UISP ABC

Da StraNotizie
Sport e Salute Pubblica in Puglia: il Progetto UISP ABC

Il 29 settembre si è svolto a Roma, presso l’Auditorium Biagio D’Alba del Ministero della Salute, il workshop nazionale intitolato “Salute mentale e salute pubblica: UISP propone il progetto ABC per il benessere di comunità”. Questo evento ha visto la partecipazione attiva di Puglia e Taranto, puntando l’attenzione su come sport e salute possono interagire positivamente.

Durante il workshop, sono stati discussi i dettagli del progetto “ABC’s of Mental Health Europe”, al quale UISP partecipa, con l’obiettivo di migliorare il benessere delle comunità attraverso il modello “Act-Belong-Commit” (Agire-Appartenere-Impegnarsi). Questo approccio mira a integrare attività fisica, socialità e partecipazione per creare comunità più sane e inclusive.

Tra i relatori presenti, Antonella Palmigiano, responsabile regionale delle Politiche per la Promozione della Salute, e Fabio Mariani, segretario regionale UISP Puglia, hanno testimoniato l’importanza delle esperienze locali. Anche i presidenti delle rispettive associazioni, Antonio Adamo per UISP Puglia e Luca Augenti per UISP Taranto, hanno partecipato, evidenziando il ruolo di UISP nel dibattito su sport e salute pubblica.

Il workshop ha sottolineato come le iniziative realizzate in Puglia e a Taranto rappresentino esempi concreti di sport che promuove inclusione e partecipazione. Le attività sportive, secondo i partecipanti, non dovrebbero essere viste solo come competizione, ma anche come un mezzo efficace per l’integrazione sociale e la prevenzione del disagio.

Eventi come questo sono considerati fondamentali per valorizzare il contributo di UISP nelle politiche pubbliche di salute, offrendo maggiore visibilità alle pratiche positive già attuate sul territorio pugliese.

Articolo precedente
Novità Apple TV+ di ottobre, avventure e misteri in arrivo
Articolo successivo
Formula E: il motorsport elettrico che conquista l’Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.