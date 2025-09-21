Sport e Salute Mentale: Vola Alto a Trieste

Il Generali Convention Center di Porto Vecchio ha ospitato la terza edizione di “Vola Alto con lo Sport”, un evento che ha attirato oltre 500 bambini e ragazzi, insieme a genitori e istruttori. L’evento si è svolto in concomitanza con la “Maratona per la Salute Mentale”, dedicata alla comunità dell’Università di Trieste e SISSA.

Dalla mattina al pomeriggio, i partecipanti hanno potuto provare diverse discipline sportive, sotto la guida di associazioni locali. Sono state organizzate dimostrazioni, prove aperte ed esibizioni che hanno creato un’atmosfera festiva. Le attività includevano atletica leggera, pallavolo, minibasket, calcio, arti marziali, danza, nuoto e molte altre, offrendo così ai bambini e alle famiglie occasioni di scoperta e divertimento.

L’entusiasmo era palpabile non solo tra i giovani, ma anche tra i genitori che hanno espresso gratitudine per le opportunità offerte. Anche i rappresentanti delle associazioni sportive hanno apprezzato l’organizzazione e la collaborazione emersa durante la giornata. L’Assessore allo Sport del Comune di Trieste e l’Assessore alle Autonomie Locali della Regione FVG hanno inaugurato l’evento, rimarcando l’importanza di iniziative che avvicinano i giovani allo sport e promuovono il tessuto sociale.

La Maratona per la Salute Mentale, iniziata la mattina, ha rappresentato un momento di riflessione e consapevolezza, con la partecipazione di studenti e personale accademico. L’obbiettivo era quello di combattere lo stigma legato alla salute mentale e promuovere il benessere psicologico. Questa maratona non è stata solo un evento sportivo ma un messaggio di solidarietà e comunità.

Sono state presentate anche le associazioni sportive coinvolte, confermando così la volontà di sviluppare ulteriormente l’iniziativa.