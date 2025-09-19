Sport e Salute Mentale: Iniziativa Uisp Lazio a Roma

Il 17 settembre, al campo Gerini, si è tenuta una tavola rotonda organizzata dalla UISP Lazio, intitolata “Sport e salute mentale: esperienze positive, necessità e sviluppi”. L’obiettivo principale è stato quello di riunire vari attori coinvolti nel miglioramento del benessere fisico e mentale dei cittadini.

Durante l’incontro, i partecipanti hanno discusso delle crescenti problematiche legate all’allontanamento sociale e al disagio cognitivo tra i giovani, evidenziando l’impatto negativo che la pandemia ha avuto sulla loro salute mentale e sulle relazioni interpersonali. Gli esperti hanno sottolineato che lo sport può giocare un ruolo cruciale nel promuovere il benessere delle persone vulnerabili, ma è fondamentale coinvolgere anche le famiglie ed affrontare le sfide che esse affrontano.

I rappresentanti del Terzo Settore e del Comitato Italiano Paralimpico hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra diversi attori, poiché le azioni più efficaci nascono dalla sinergia. La tavola rotonda ha messo in luce anche la necessità di analizzare l’impatto degli interventi pubblici e privati, evidenziando l’importanza della cooperazione con università e istituti di ricerca per migliorare addirittura le future iniziative.

Hanno partecipato all’incontro diverse figure, tra cui consiglieri e presidenti di comitati, tutti concordi nel richiamare l’attenzione sull’importanza di sviluppare progetti condivisi riguardanti l’inclusione e il supporto a chi vive situazioni di fragilità. L’incontro è parte del progetto TransSport, che mira a utilizzare lo sport come motore per promuovere la coesione sociale e lo sviluppo territoriale.