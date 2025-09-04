23 C
Roma
giovedì – 4 Settembre 2025
Sport

Sport e Inclusione: Sergio Mignardi guida l’hockey italiano

Da StraNotizie
Sport e Inclusione: Sergio Mignardi guida l’hockey italiano

In questo appuntamento dedicato allo sport e all’inclusione, abbiamo il piacere di presentare Sergio Mignardi, recentemente confermato Presidente della Federazione Italiana Hockey per il quadriennio 2025-2028. Durante la nostra conversazione, esploriamo vari temi significativi.

In primo luogo, Mignardi parla del percorso verso il parahockey e dell’importanza di promuovere la disabilità nello sport. Questa iniziativa mira a creare un ambiente più inclusivo e a rendere lo sport accessibile a tutti.

Successivamente, tocca il tema della cultura sportiva, sottolineando come essa riesca a unire passato, presente e futuro. Un momento di grande orgoglio è rappresentato dal ritorno del lacrosse alle Olimpiadi, previsto per Los Angeles 2028, un traguardo significativo per molti atleti.

Mignardi discute poi delle sfide e delle strategie necessarie per migliorare gli impianti sportivi. Sottolinea l’importanza di stabilire nuove sinergie a livello istituzionale per garantire che le strutture siano adeguate a soddisfare le esigenze degli atleti.

Attraverso la passione, la visione e la leadership, Mignardi mira a trasformare le discipline emergenti in protagoniste dello sport italiano. La conversazione, condotta da Alice Liverani, offre un quadro ricco di spunti e opportunità per il futuro dello sport nel nostro paese.

Articolo precedente
Cause di morte in Italia: analisi e confronti europei
Articolo successivo
Cucina di qualità a Murcia: il successo del Verónicas
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.