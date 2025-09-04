Sport e Inclusione: Sergio Mignardi guida l’hockey italiano

In questo appuntamento dedicato allo sport e all’inclusione, abbiamo il piacere di presentare Sergio Mignardi, recentemente confermato Presidente della Federazione Italiana Hockey per il quadriennio 2025-2028. Durante la nostra conversazione, esploriamo vari temi significativi.
In primo luogo, Mignardi parla del percorso verso il parahockey e dell’importanza di promuovere la disabilità nello sport. Questa iniziativa mira a creare un ambiente più inclusivo e a rendere lo sport accessibile a tutti.
Successivamente, tocca il tema della cultura sportiva, sottolineando come essa riesca a unire passato, presente e futuro. Un momento di grande orgoglio è rappresentato dal ritorno del lacrosse alle Olimpiadi, previsto per Los Angeles 2028, un traguardo significativo per molti atleti.
Mignardi discute poi delle sfide e delle strategie necessarie per migliorare gli impianti sportivi. Sottolinea l’importanza di stabilire nuove sinergie a livello istituzionale per garantire che le strutture siano adeguate a soddisfare le esigenze degli atleti.
Attraverso la passione, la visione e la leadership, Mignardi mira a trasformare le discipline emergenti in protagoniste dello sport italiano. La conversazione, condotta da Alice Liverani, offre un quadro ricco di spunti e opportunità per il futuro dello sport nel nostro paese.