Sport e grandi eventi: l’Italia prepara il futuro vincente

Il Parlamento italiano ha recentemente approvato un decreto fondamentale per la gestione e l’organizzazione di eventi sportivi di grande rilevanza. Questo provvedimento mira a integrare e promuovere il valore educativo e sociale dello sport, stabilendo un quadro normativo che consente l’organizzazione di manifestazioni internazionali.

Federico Mollicone, Presidente della Commissione Sport della Camera, ha illustrato il decreto durante la dichiarazione di voto, sottolineando l’importanza di una visione strategica del Governo, guidato dalla Premier Giorgia Meloni e dal Ministro per lo Sport Andrea Abodi. Questo approccio non si limita a un intervento tecnico ma punta a posizionare l’Italia come leader in iniziative sportive globali, tra cui i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 e l’America’s Cup a Napoli nel 2027.

Il decreto prevede una stretta collaborazione tra Stato e autonomie locali, consentendo agli enti territoriali di contribuire attivamente agli eventi senza compromettere la propria autonomia. In ambito economico, l’America’s Cup è prevista generare un impatto significativo, con stime di effetti economici che oscillano tra i 690 milioni e 1,2 miliardi di euro, e la creazione di migliaia di posti di lavoro.

Inoltre, sono stati introdotti programmi formativi per gli studenti, volti a fornire esperienze pratiche attraverso il coinvolgimento in grandi eventi sportivi. Il decreto include anche misure per tutelare i protagonisti del mondo sportivo e per combattere le scommesse illecite, rafforzando la sicurezza in vista delle manifestazioni previste, con un sostegno operativo fornito dal Ministero della Difesa e risorse destinate alla prevenzione di minacce digitali.