Sport e eventi a Riccione: autunno ricco di emozioni

Riccione si prepara a un autunno ricco di eventi sportivi, dopo un periodo estivo molto intenso che ha richiamato numerosi atleti e appassionati. Mercoledì 24 settembre, presso il Palazzo del Turismo, si terrà un dibattito sulla formazione sportiva, guidato da Fabrizio Serafini, direttore tecnico del Tennis Club Riccione, che presenterà il progetto e il libro “Sana cultura sportiva”. L’incontro è aperto a tutti gli adulti coinvolti nello sport, come allenatori, genitori e formatori.

Dal 25 al 28 settembre, la zona Marano accoglierà il Campionato italiano di salvamento. Il primo fine settimana di ottobre sarà dedicato all’hockey in line con il Trofeo Saraghina Junior, rivolto a giovani atleti delle categorie Under 12, 14 e 16. Domenica 5 ottobre, il Palazzo del Turismo ospiterà gli “Sport Awards”, un evento che celebra gli sportivi riccionesi e i loro successi.

Il Playhall sarà protagonista il 18 e 19 ottobre con la Coppa Italia di pole & aerial dance, mentre dal 23 al 26 ottobre si svolgerà il torneo Ikka Europe World Kenpo Karate, un sistema di autodifesa che enfatizza l’autocontrollo. Il 24 ottobre, un convegno su “Sport e terzo settore” arricchirà ulteriormente il programma.

Il Trofeo nazionale di nuoto, con circa 700 atleti, si svolgerà il 25 e 26 ottobre allo Stadio del nuoto, mentre il 26 ottobre avrà luogo la Classica d’Autunno, una gara podistica di 21 e 13 chilometri con la partecipazione di circa 500 atleti.

A fine ottobre e novembre, il Playhall ospiterà eventi di judo e altri sport, coinvolgendo centinaia di giovani e adulti atleti. La stagione si concluderà con eventi significativi, come il Trofeo Città di Riccione di tiro con l’arco e il Campionato nazionale a squadre di freccette, rafforzando il ruolo di Riccione come centro sportivo attivo durante tutto l’anno.