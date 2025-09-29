18.8 C
Sport e Diplomazia: Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi

Da StraNotizie
Lo sport offre un primo segnale di distensione in relazione alla situazione tra Russia e Ucraina, sottolineando che discipline come sport, cultura, arte e musica dovrebbero rimanere al di fuori delle questioni politiche. Il movimento paralimpico ha deciso di riammettere immediatamente gli atleti di Russia e Bielorussia, permettendo loro di gareggiare con colori ufficiali, divise e inno.

L’assenza della Russia rende le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali meno affascinanti, simile a un Mondiale di calcio senza il Brasile. La Russia è stata esclusa dall’atletica leggera per doping dal 2015, e l’elenco degli atleti squalificati continua a crescere, comprendendo anche atleti di altri Paesi.

Un’importante decisione è stata presa: gli atleti russi e bielorussi potranno partecipare ai Giochi paralimpici invernali a Milano Cortina, gareggiando sotto la propria bandiera. Questa scelta, intrapresa dall’International Paralympic Committee, è stata vista come audace e innovativa. Una maggioranza dei delegati ha votato contro l’estensione della sospensione totale della Russia paralimpica.

Il Comitato Olimpico Internazionale non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Tuttavia, è stato confermato che la partecipazione degli atleti russi e bielorussi a Milano Cortina rimarrà neutrale, rispettando determinate regole. Ci sono pressioni internazionali per chiarire le ragioni per cui Israele non ha subito sanzioni.

Con la riammissione dei comitati nazionali paralimpici russi e bielorussi, la decisione finale sulla partecipazione spetterà alle federazioni internazionali. Al momento, sport come lo sci e il biathlon continuano a escludere atleti russi e bielorussi. Lo sport attende sviluppi importanti, con decisioni imminenti che potrebbero alterare la situazione attuale.

