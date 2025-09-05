Sport e cultura a Milano: il programma BAM Fair Play

Sport e cultura si intrecciano per promuovere valori essenziali come fratellanza, uguaglianza e solidarietà. La Fondazione Riccardo Catella ha presentato il programma di BAM Fair Play ’25/’26, un progetto che prevede 70 eventi finalizzati a preparare la città in vista delle Olimpiadi culturali di Milano-Cortina 2026, in programma a febbraio. Kelly Russell Catella, direttrice della Fondazione, sottolinea l’importanza di valori come inclusione e rispetto in questo particolare momento storico.

Il programma offre diverse attività coinvolgenti, che spaziano da arti performative a laboratori, da incontri a passeggiate. Tra i partecipanti ci sono numerosi pensatori contemporanei come Federica Manzon, Nadia Terranova e Marco Belpoliti. Un appuntamento da non perdere è il Back to the City Concert, che si terrà giovedì nel giardino botanico di Portanuova, dedicato alla musica classica all’aperto.

Inoltre, dal 7 settembre all’8 febbraio, saranno presentate le coreografie di BAM Performative Land Art, un’iniziativa volta a rivivere gli spazi pubblici coinvolgendo i cittadini e valorizzando il paesaggio urbano, sotto il segno dei cinque cerchi olimpici.

Durante il BAM Autumn Festival, in programma per il 5 ottobre, si svolgerà una passeggiata letteraria dedicata allo scrittore Dino Buzzati, che affermò: “Non c’è sport, non c’è impresa che non sia anche forma di poesia”.