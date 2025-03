Sport e Collaborazione: L’Impatto del Governo sulle Associazioni

La pandemia ha rappresentato un periodo di grande difficoltà per lo sport, con molte associazioni costrette a chiudere. Grazie ai sostegni ricevuti dalle istituzioni, sia dal governo precedente che attuale, è stato possibile aiutare queste associazioni. Claudio Barbaro, presidente dell’Asi, ha sottolineato l’importanza del supporto istituzionale durante la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 19esima edizione del Premio Asi ‘Sport&Cultura’, svoltasi al Salone d’Onore del Coni a Roma. Ha evidenziato come il sistema sportivo necessiti del sostegno delle istituzioni per superare le difficoltà.