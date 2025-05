Sport e Bullismo: Come Aiutare i Giovani a Reagire

Durante il suo intervento alla Maratona Bullismo, Valerio Aspromonte ha sottolineato il ruolo fondamentale dello sport nel supporto ai giovani in situazioni di disagio. All’evento, tenutosi presso il Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos a Roma, è stato presentato il primo rapporto dell’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile. Aspromonte ha condiviso la storia di un giovane atleta di Latina che, nonostante le difficoltà iniziali legate alla competizione e alle esperienze negative a scuola, ha trovato nella scherma un modo per migliorare. Il ragazzo, dopo aver viaggiato ogni giorno in treno per allenarsi, ha fatto notevoli progressi, concludendo la stagione under 14 come secondo nel ranking, dopo una finale persa 13-15. Queste esperienze dimostrano come lo sport possa offrire ai ragazzi l’opportunità di superare le difficoltà e raggiungere risultati sorprendenti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com