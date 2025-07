Sport e benessere: il progetto Life Silvi 2025 per tutti

In un contesto sempre più attento al benessere collettivo, il Comune di Silvi ha presentato un nuovo progetto volto a promuovere la salute attraverso l’attività sportiva. Intitolato “Sport in Comune – Life Silvi 2025”, questa iniziativa mira a favorire l’inclusione sociale e il miglioramento del benessere psico-fisico della comunità.

Durante la conferenza di lancio, che si è svolta presso la sala consiliare, sono intervenuti il sindaco Andrea Scordella, l’assessore allo Sport Beta Costantini e il coordinatore regionale di Sport e Salute Abruzzo, Domenico Scognamiglio, insieme a diverse associazioni locali. Scordella ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Sport e Salute, testimoniando il successo di un progetto pilota avviato nel 2024 e la volontà di estendere l’iniziativa anche a sette comuni della Riviera del Gigante entro il 2026, per ampliare il raggio d’azione del programma.

Le attività, completamente gratuite, sono destinate a cittadini e turisti di tutte le età e si terranno ogni martedì e giovedì, dalle 18:00 alle 20:00, in spazi pubblici trasformati per l’occasione in luoghi di benessere. Il programma non si concentra solo sull’attività fisica, ma include anche incontri formativi, consulenze olistiche gratuite e iniziative educative sulla sana alimentazione e la tutela dell’ambiente.

Le attività proposte vanno dal Pilates alla danza, dalla ginnastica dolce al Beach Nordic Walking, e sono condotte da tecnici qualificati delle associazioni partecipanti. Tra queste, ci sono anche enti come la Croce Rossa di Roseto e la ASL di Teramo, a sottolineare il carattere inclusivo e multidisciplinare del progetto.