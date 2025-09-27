26.3 C
Sport del weekend in Italia: partite imperdibili in TV

Da StraNotizie
Sabato 27 settembre 2025 si preannuncia come una giornata ricca di eventi sportivi da seguire sia in televisione che in streaming. Il calcio sarà protagonista fin dalle prime ore del mattino, con il campionato Primavera che inizierà le trasmissioni. A seguire si giocheranno anche le partite di Serie B e Serie A, tra cui spiccano gli incontri come Como-Cremonese, Juventus-Atalanta e Cagliari-Inter, programmati per la prima serata.

Inoltre, si disputeranno anche partite di Premier League, Bundesliga e del campionato spagnolo, con il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid che sarà trasmesso in chiaro su Italia 1 nel primo pomeriggio. Di seguito, un elenco delle partite visibili oggi in tv e in streaming.

