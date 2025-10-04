Sport del 4 ottobre: le partite da non perdere in Italia

Sabato si preannuncia una giornata ricca di sport da seguire in tv e in streaming, a partire dal calcio che accompagnerà i tifosi dalle prime ore del mattino fino a sera. Si inizierà con il campionato Primavera, per poi proseguire con la Serie B e la Serie A. Tra le partite in programma si segnalano Lazio-Torino e Parma-Lecce nel pomeriggio, seguite da Inter-Cremonese alle 18 e Atalanta-Como in prima serata.

In campo anche la Premier League, con Leeds-Tottenham, Arsenal-West Ham e Chelsea-Liverpool, oltre alla Bundesliga dove si affronteranno Eintracht Francoforte e Bayern Monaco. Ecco l’elenco delle partite che si potranno seguire oggi in tv e in streaming.