Sport, Daniele De Rossi: “Calcio e sociale per la mia città”

Il campione del mondo di Germania 2006 e bandiera dell’As Roma, Daniele De Rossi, ha parlato dell’importanza del calcio durante la cerimonia di consegna dei riconoscimenti del Premio Asi ‘Sport&Cultura’, tenutasi al Salone d’Onore del Coni. De Rossi ha affermato che il calcio è fondamentale per allontanare i bambini da influenze negative come i videogiochi e i social network. Ha sottolineato che lo sport rappresenta il suo mondo da sempre e ha un potere fondamentale nel coinvolgere i giovani. In particolare, De Rossi ha ricevuto il premio ‘Gesto etico’ per aver acquisito la storica società sportiva dell’Ostia Mare, che versava in difficoltà. Questa iniziativa ha rappresentato una nuova opportunità per i ragazzi di Ostia, città natale di De Rossi, offrendo loro una speranza e un’alternativa costruttiva nel loro percorso di crescita.