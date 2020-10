Nel giorno della rielezione di Claudio Barbaro alla presidenza di Asi, ha fatto irruzione il tema di un nuovo blocco, all’interno del nuovo Dpcm previsto per giovedì prossimo, per le discipline sportive amatoriali in cui il contatto è più frequente. “Questa ipotesi rappresenterebbe un ulteriore trauma per associazioni, società e strutture – ha detto Claudio Barbaro – che stanno faticosamente riprendendosi dopo il periodo di lockdown che già ha messo in ginocchio il comparto. Questo, ribadendo il concetto fondamentale che la salute è al primo posto e che le linee guida andavano proprio in questa direzione”. Si sono quindi chiusi i lavori della X Assemblea Nazionale di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente che conta oltre un milione di associati, 15mila associazioni e ramificazioni sul territorio (132 le sedi periferiche) dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.

