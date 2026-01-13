Sport a Villanova

7.5 C
Gli spogliatoi e il campo da tennis coperto del Centro Italiano Paralimpico di Villanova sono stati danneggiati a causa di episodi meteorologici avversi. Gli spogliatoi, che erano stati scoperchiati dalle violente raffiche di vento, sono stati ripristinati dopo una perizia e una gara d’appalto, con un costo di quasi 115mila euro, interamente coperto dall’indennizzo assicurativo. La copertura del locale spogliatoi è stata completamente rifatta e ultimata l’anno scorso.

I tempi lunghi per l’esecuzione dei lavori sono stati giustificati dall’iter burocratico necessario per attivare la copertura assicurativa. Anche il campo da tennis è stato danneggiato a causa dei violenti acquazzoni e della grandine, che hanno causato gravi danni al telo di copertura. stata quindi necessaria la sostituzione del telo, con un costo di poco più di 40mila euro, anch’esso coperto dall’indennizzo assicurativo. L’intervento è stato affidato alla ditta Prima Sport, che ha anche eseguito lavori aggiuntivi per far fronte all’aggravamento dei danni. Entrambi gli impianti sportivi rimangono inutilizzabili a causa della loro posizione all’interno dell’area di cantiere del Centro Italiano Paralimpico.

