Sport a Narni

Il “Gran gala dello sport” di Narni ha celebrato la 25esima edizione del premio “Atleta narnese dell’anno”. L’evento ha regalato alla comunità narnese una serata intensa e partecipata, capace di unire emozioni diverse in un unico grande racconto, con sorrisi, ricordi, momenti di commozione e sguardi rivolti al futuro.

Il sindaco, Lorenzo Lucarelli, ha detto che celebrare 25 anni di questo premio significa onorare l’identità profonda di Narni, una comunità che vede nello sport non solo competizione, ma un formidabile strumento di inclusione e crescita sociale. Il palco del teatro Manini ha reso omaggio alle punte di diamante del territorio, con Alessio Gardenghi proclamato Atleta narnese dell’anno, Stefania Rulli che ha ricevuto il premio Woman No Limits e Alessandro Bartoli che ha ricevuto il premio alla carriera.

La serata ha anche visto la consegna di altri premi, come quello in memoria di Giulio Chiani, che ha suscitato emozioni profonde, e i premi “Sport senza frontiere” assegnati all’associazione Il Faro e ad Alessandro Molinari. stata anche salutata la nascita della nuova realtà Asd Narni Calcio a 5 e sono state consegnate targhe di riconoscimento agli ospiti intervenuti. Per celebrare lo storico traguardo del quarto di secolo, sono state consegnate le medaglie del 25esimo anno agli ex Atleti dell’anno intervenuti. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a chi ha patrocinato l’evento e alla Fondazione Carit per il contributo nella realizzazione della manifestazione. L’assessore allo sport Alessia Quondam ha espresso la sua gratitudine per la serata e ha garantito che l’amministrazione comunale continuerà a sostenere lo sport narnese con lo stesso impegno.