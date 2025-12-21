Sport a Cento

Il quotidiano telematico AREACENTESE.COM è un giornale on-line di Cento.

La testata è iscritta al Tribunale di Ferrara con il numero 15/97 del 7 agosto 1997 e rappresenta il supplemento telematico di Area Centese.

La redazione ha sede in Via Ugo Bassi, 100, a Cento, in provincia di Ferrara.

L’editore è Video Print s.r.l. e il direttore editoriale è Giuliano Monari.

Per contattare la redazione è possibile utilizzare il numero whatsapp 051.2840418.