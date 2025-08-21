28.1 C
Sponsorizzazioni in Serie A: il Milan guida il mercato italiano

Il mercato delle sponsorizzazioni di maglia nella Serie A ha superato i 218,9 milioni di euro e si prevede che raggiungerà i 250 milioni entro la fine della stagione. Il Milan si conferma al comando con 40,5 milioni, mentre cresce la presenza di marchi di infotainment sulle divise.

Quattro aziende hanno scelto di investire in questo settore: Bet365scores (Pisa, Udinese, Torino e Cagliari), Betsson.sport (Inter), AdmiralBet.news (Parma) e Betwayscores (Fiorentina). In totale, sette squadre ricevono 38,5 milioni di euro di investimenti da questi marchi. Questa crescita segue una tendenza già osservata in Inghilterra e anticipa la possibile riapertura del mercato delle scommesse prevista dal governo.

Il Sporteconomy Jersey Sponsor Index evidenzia la solidità e la crescita della Serie A, con 56 contratti attivati e un valore medio per marchio di 3,89 milioni. I settori più rappresentati sono alimentare, infotainment e bancario. Nel frattempo, trasporto aereo e marittimo rimangono i più lucrativi per valore complessivo, pari a 44,5 milioni.

Per quanto riguarda i club, il Milan di Gerry Cardinale è il più valorizzato grazie a contratti come quello con Emirates (30 milioni), MSC Crociere (5,5 milioni) e Bitpanda (5 milioni). L’Inter segue con 38,5 milioni, guidata da Betsson.sport (28 milioni). La Juventus rientra nel podio con 37,5 milioni, principalmente grazie a Jeep (19 milioni), affiancata da Cygames, WhiteBit e Visit Detroit.

I primi cinque club classici (Milan, Inter, Juventus, Fiorentina e Sassuolo) raccolgono il 75% degli investimenti. Anche il Napoli, senza sponsor di manica, e il Cagliari, che entra in top ten, si fanno notare. Si prevede che la Serie A supererà i livelli precedenti, con almeno dieci nuovi contratti in vista.

