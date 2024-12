Spolverato piange disperatamente e si apre su fatti molto intimi

In questi giorni Lorenzo Spolverato è al centro dell’attenzione, sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello. Ha deciso di interrompere la sua relazione con Shaila Gatta, che appare molto provata da questa decisione. Nel frattempo, il magazine Nuovo Tv ha avuto un incontro con un presunto guru della moda che sostiene di aver trascorso una notte speciale con Lorenzo.

Oggi, il modello ha mostrato un lato vulnerabile ed è scoppiato in lacrime parlandone con Pamela Petrarolo, rivelando di essere sopraffatto da paure e incubi legati a un trauma del passato che non ha mai condiviso con Shaila. Lorenzo ha dichiarato: “Quella cosa… non ce la faccio. Ho paura, ho paura di riviverlo e farci i conti, di impazzire. Divento matto, alcune volte c’ho provato. Non ne ho mai parlato nemmeno a Shaila e non deve mai saperlo.”

Pamela ha tentato di confortarlo, esortandolo a cercare aiuto professionale. Ha sottolineato l’importanza di affrontare i propri demoni, riconoscendo che il dolore che prova è significativo e che parlarne richiede coraggio. Le sue parole incoraggiavano Lorenzo a comprendere il valore della sua vita e a non farsi sopraffare dalla paura. Ha affermato: “Tu hai paura di rivivere questa cosa e di non riuscire… Parlarne è un atto di grande coraggio. Pensa che la tua vita ha un valore enorme e che la vita è una sola.”

Pamela ha messo in evidenza che, anche se non sa quale sia il trauma, Lorenzo deve farsi aiutare da chi ha gli strumenti adeguati per supportarlo nel suo percorso di guarigione. La sua assenza di comunicazione con i familiari e Shaila è vista come un gesto altruistico, ma è chiaro che la situazione richiede assistenza professionale. Lorenzo porta con sé una ferita profonda risalente a un evento traumatico avvenuto quando aveva 15 anni, e molte persone nel suo entourage sperano che alla fine riesca ad affrontare il suo dolore e trovare la luce. Gli utenti sui social esprimono preoccupazione e alcune ipotesi, attribuendo il trauma a esperienze di violenza.