Spolverato delira su delle gieffine: “Per lei sono un Dio. Quelle che desidero”

Ieri notte su Mediaset Extra, Lorenzo Spolverato ha catturato l’attenzione degli spettatori con un monologo surreale, ricordando i toni drammatici di Intrighi e Passioni o The Lady. Nel suo delirio narcisistico, ha descritto come Helena Prestes lo consideri un “idolo”, addirittura un “Dio”, mentre si trovava abbracciato a Shaila Gatta. Lorenzo si è lasciato andare a una performance tanto trash quanto ipnotica, paragonabile a quella di attori come Daniele Interrante e Costantino Vitagliano nel film Troppo Belli.

Durante il suo soliloquio, Lorenzo ha parlato della sua attrazione per Helena, sostenendo che lei si “scioglie” per lui. Ha rivelato di sentirsi molto carismatico—definendosi “charmant”—capace di far provare piacere agli altri, ma si è posto domande sull’opportunità di escludere le altre donne per focalizzarsi su una sola. Ha enfatizzato la connessione che avverte con Shaila, suggerendo che ci siano “scintille” tra di loro.

Lorenzo ha interagito anche con MariaVittoria, chiedendole se le mancasse Tommaso, l’ex con cui aveva avuto una relazione. MariaVittoria ha risposto che, pur non avendo mai avuto un legame profondo con Tommaso, le mancava la sua compagnia e che, quando vede Lorenzo in costume, non può fare a meno di pensare anche a lui. Questa affermazione ha lasciato Lorenzo confuso, sottolineando una certa competizione tra il suo aspetto e quello di un altro concorrente, Giglio.

Il racconto di Lorenzo ha suscitato reazioni contrastanti sui social media, con alcuni che si sono detti preoccupati per il suo atteggiamento presuntuoso, mentre altri lo hanno definito un momento memorabile da reality. Le immagini di Lorenzo in questo contesto hanno rimosso il limite tra il reale e il surreale, facendo percepire il suo comportamento come un misto di follia e poesia. La serietà mantenuta da Shaila durante il suo monologo ha catturato ulteriormente l’attenzione, rendendo la situazione ancora più affascinante e bizzarra. In sintesi, la notte su Mediaset Extra si è trasformata in un’esperienza unica, grazie alla personalità esuberante di Lorenzo e alle sue interazioni con le altre ragazze della casa.