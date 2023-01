Spoiler su Sanremo, Bruno Vespa rivela un super ospite di Amadeus

Amadeus oggi in diretta al Tg1 ha annunciato le due co-conduttrici del Festival di Sanremo che lo affiancheranno nel corso della terza e della quarta serata. Ma le novità non sono finite, dato che Bruno Vespa – solo poche ore dopo in collegamento a Domenica In – ha fatto uno spoiler su un super ospite.

La notizia è stata poi subito ribattuta da ANSA che ha confermato le intenzioni di Amadeus: al Festival di Sanremo ci sarà in occasione della serata finale il Presidente dell’Ucraina Zelensky.

“(ANSA) – ROMA, 15 GEN – Volodymyr Zelensky ospite, in videocollegamento, nella serata finale di Sanremo. A rivelare il desiderio del presidente ucraino di essere al Festival è stato Bruno Vespa, in diretta con Mara Venier a Domenica in da Kiev, dove ha intervistato lo stesso Zelensky. Vespa ha riportato le parole di Amadeus “Caro presidente, la aspettiamo per la serata finale di Sanremo”. (ANSA)”.

Zelesnky non sarà fisicamente al Teatro Ariston, ma in collegamento.

Il Presidente dell’Ucraina V. #Zelensky sarà ospite della serata finale di #Sanremo2023: la rivelazione a #DomenicaIn dalla viva voce di Bruno Vespa. 🇮🇹 🇺🇦 pic.twitter.com/P7gKFpkV06 — TV Italiana (@TV_Italiana) January 15, 2023

Spoiler su Zelensky e conferma dei Black Eyed Peas

Lo spoiler sul nome di Zelensky si unisce così alla conferma ufficiale dei Black Eyed Peas, i big internazionali annunciati dal conduttore. Il gruppo americano si esibirà al Teatro Ariston nella serata dell’8 febbraio, quella co-presentata da Francesca Fagnani.

Oltre i Black Eyed Peas la seconda serata sarà arricchita anche da un terzetto speciale tutto italiano composto da Gianni Morandi (che è anche co-conduttore), Massimo Ranieri e Albano. I tre si esibiranno per la prima volta insieme in un medley dei loro successi.