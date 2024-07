Spoiler su Lino e Alessia: ecco come andrà il secondo falò di confronto

Di Lino e Alessia di Temptation Island in questa settimana se ne è parlato molto, ma ora è stato Dagospia a mettere un punto definitivo facendo uno spoiler di quello che vedremo domani sera. Come sappiamo, infatti, i due – che si sono lasciati al primo falò di confronto – si incontreranno di nuovo davanti a Filippo Bisciglia.

“Curiosi di sapere come andrà a finire la telenovela partenopea tra Alessia e Lino, la coppia che ha fatto impazzire gli appassionati di Temptation Island? Dagospia è in grado di rivelarvi in anticipo cosa succederà nella penultima puntata che andrà in onda mercoledì sera su Canale5”.

Mercoledì è ovviamente domani sera, quando Temptation Island tornerà anticipando la semifinale. E lo spoiler di Dagospia continua così:

“Ma facciamo un passo in avanti. Alessia accetta di poter incontrare nuovamente Lino che tenta di tutto per riconquistarla sul tronco tanto caro ai fan dell’isola delle corna. Peccato che lui si sia fatto male i conti: quando Alessia arriva all’incontro non ha mai visto cosa è successo dopo l’ultimo falò. I video dell’avvicinamento di Lino alla tentatrice, l’ennesime bugie del fidanzato mandano Alessia su tutte le furie. Per lui è la fine. Lei trova il coraggio di sfanc*larlo definitivamente all’interno del programma. Il viaggio nei sentimenti per loro si è rivelato un disastro. Le loro strade si divino, si spera, per sempre”.