Spoiler di Carlo Conti su un concorrente di Ballando con le Stelle

Il cast di Ballando con le Stelle è ufficialmente ancora top secret (anche se in realtà molti nomi circolano già da settimane) e Carlo Conti, intervistato da SuperGuidaTv, ha fatto uno spoiler. Rispondendo a una domanda su Francesco Paolantoni, il conduttore ha risposto che…sarà nel cast di Ballando.

Milly tace, Carlo fa spoiler.

Francesco Paolantoni si aggiungerebbe agli altri nove vip che sarebbero già stati arruolati da Milly Carlucci, ovvero: la cantante Nina Zilli; la produttrice Sonia Bruganelli; l’ex nuotatrice Federica Pellegrini; il giornalista americano Alan Friedman; il volto di Terra Amara Furkan Palali; i conduttori Enrica Bonaccorti, Luca Barbareschi e Massimiliano Ossini e l’ex annunciatrice Marina Morgan. All’appello mancherebbero ancora un bel po’ di nomi.

“Sul cast non posso dire nulla perché è ancora troppo presto, siamo ancora lontani dalla chiusura delle trattative. Non ci sono certezze e davvero non è ancor ail momento di fare rivelazioni. La giuria? Squadra che vince non si cambia, i nostri giurati sono amatissimi e li rivedremo tutti nella prossima edizione in autunno.

Mariotto? Un uomo ricco di fantasia con un anima latina complessa, ci sono tante cose in lui. Guillermo ha una visione collaterale delle cose. Io capisco il suo senso dello zero, perché se sopravvivi ai suoi zero significa che getti il cuore oltre l’ostacolo. Noi italiani se siamo in tre a vedere una cosa la vediamo in tre modi diversi, quando andiamo al bar chiediamo sempre caffè diversi dagli altri se ci pensate: è giusto avere più opinioni discordanti in giuria”.