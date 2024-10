Spoiler di Amici 24: un alunno dà una testata al banco e lo rovescia.

Come ogni giovedì pomeriggio, è stato registrato un nuovo episodio di “Amici” presso gli studi Elios di Roma. A parte i risultati delle sfide e gli ospiti, ci sono state anche liti, giochi e dichiarazioni tra i partecipanti. È tornato il popolare gioco dei palloncini, durante il quale Ilan ha scritto una dedica romantica per Rebecca, innescando un triangolo amoroso con Nicolò. Inoltre, Ilan ha avuto un piccolo incidente dopo che la sua squadra ha ottenuto un esito positivo nella sfida di Senza Cri; ha accidentalmente dato una testata al suo banco, rovesciandolo completamente.

Tra le novità emerse dagli spoiler, c’è stata un’accesa discussione tra due insegnanti, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Rudy ha commentato il successo di Diego, allievo assegnato a Anna, stuzzicando la collega, la quale ha risposto regalando a Rudy un peluche a forma di coniglio. Il battibecco tra i due insegnanti si è protratto per qualche minuto, toccando diversi argomenti oltre il compito assegnato.

Il gioco dei palloncini ha portato anche a scambi di messaggi tra gli allievi. Oltre alla dedica di Ilan a Rebecca, Senza Cri ha scritto un biglietto carino per Alessio. Dall’altro lato, TrigNo ha ricevuto due biglietti negativi: uno anonimo e l’altro da Sienna, con raccomandazioni specifiche su come comportarsi. Anche Chiara ha ricevuto un biglietto negativo da Vybes. Durante la registrazione, è stato mandato in onda un video in cui i ragazzi si esprimevano utilizzando il linguaggio della generazione Z, con termini come “bro” e “crush”.

La registrazione ha regalato momenti di convivialità e tensione, alimentando l’interesse dei fan. La curiosità su cosa abbia scritto Ilan a Rebecca è alta, tanto che un utente ha lanciato un tweet chiedendo chi debba pagare per ottenere quella informazione. In generale, la puntata ha messo in evidenza dinamiche relazionali e situazioni che continuano a tenere incollati gli spettatori al programma.