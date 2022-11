Spoiler al GF Vip: i concorrenti scoprono che il programma finirà tra 5 mesi

Come per le ultime due edizioni, anche questo Grande Fratello Vip 7 è iniziato con la certezza di andare avanti fino a dicembre, ma con la possibilità di essere prolungato fino alla primavera. Ieri Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che il reality di Signorini andrà avanti almeno fino a marzo e subito dopo inizierà L’Isola dei Famosi (La Talpa pare andrà in onda in autunno). Alfonso però ieri sera durante il confronto tra Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ha fatto uno spoiler scordandosi di avere il microfono aperto con i tre concorrenti.

“Volevo anche ricordarvi una cosa importante. Da oggi ci sarà un solo appuntamento settimanale e poi torneremo con il doppio più avanti. Ma tanto ce n’è tanta di strada da fare da qui alla finale. Visto che il programma finirà ad aprile. Quindi la prossima puntata ci sarà lunedì 21 novembre”.

Antonino Spinalbese fa spoiler agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Appena uscito dalla Mistery Room, Antonino Spinalbese ha svelato agli altri vipponi che il GF Vip durerà ancora 5 mesi: “Avete sentito? Ah, non vedevate nulla? Comunque ha detto che qui dura fino ad aprile. Sì sono sicuro, ho sgamato un audio prima nella stanza“.

Non ci sono state reazioni estreme come al GF Vip 5, quando alcuni concorrenti decisero di abbandonare. Questo è abbastanza naturale, visto che sono già due edizioni che il programma subisce allungamenti importanti. Inoltre già la scorsa estate circolavano rumor su una possibile durata record del GF Vip 7. C’era addirittura chi parlava di una finale a maggio 2023, che avrebbe fatto della settima, l’edizione più lunga della storia dei GF in Italia. In ogni caso lo spoiler è servito.

ALFONSO CHE STA SPOILER OGNI DUE PER TRE QUESTA SERA #gfvip pic.twitter.com/mWRhQXwIJV — mehtap (@halohalohalo51) November 14, 2022

Ma che Alfonso si è fatto sentire che diceva “fino ad Aprile” nessuno gli ha detto nulla?#GFVIP — Indira81 💐 (@Indira813) November 14, 2022