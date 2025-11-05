Spogomi: il gioco giapponese che pulisce il pianeta

Spogomi, un’attività che unisce sport e sostenibilità, è nata in Giappone e sta conquistando il mondo. Questo gioco trasforma il semplice atto di raccogliere rifiuti in una competizione dinamica, con un impatto positivo sull’ambiente.

Spogomi rappresenta non solo un modo per divertirsi e fare esercizio, ma anche un’iniziativa sociale di grande valore. Chris Roaf, rappresentante di Spogomi UK, afferma che il vero vincitore è l’ambiente. Ogni anno, circa 53 milioni di tonnellate di plastica e 4,5 trilioni di cicche di sigaretta inquinano le strade di tutto il mondo. L’idea di spogomi è nata nel 2008, quando il runner giapponese Kenichi Mamitsuka ha iniziato a raccogliere rifiuti durante le sue corse mattutine.

Oggi, spogomi si pratica in Giappone e in molti altri paesi, con oltre 165.000 partecipanti che hanno raccolto quasi 200.000 tonnellate di spazzatura. Recentemente, a Tokyo, si è concluso il secondo Spogomi World Cup, dove Bella Spencer e il suo team hanno rappresentato il Regno Unito, pur non raggiungendo il podio.

Spogomi si gioca in squadre di tre, equipaggiate con sacchi e pinze per raccogliere rifiuti. Le squadre hanno un limite di tempo di 45 minuti per raccogliere il maggior numero possibile di rifiuti e successivamente li classificano per il peso. I punteggi variano a seconda del tipo di rifiuto, e c’è spazio per tutti: dai bambini agli anziani.

Sarah Parry, campionessa del mondo 2023, ha condiviso che l’esperienza l’ha aperta alla realtà del degrado ambientale, rendendola più consapevole del problema dei rifiuti. Spogomi potrebbe diventare un’opportunità per le aziende che desiderano promuovere la responsabilità sociale, combinando divertimento e impegno per l’ambiente.