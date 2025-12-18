13 C
Roma
Splendida Cornice si conclude con serata speciale su Rai 3

Ultimo appuntamento di stagione per Splendida Cornice, in onda in prima serata su Rai 3 prima della pausa natalizia. Il programma condotto da Geppi Cucciari propone una serata all’insegna di cultura, ironia e intrattenimento con un ricco parterre di ospiti. Tra gli ospiti ci sono Renzo Arbore, che presenterà il suo libro “Mettetevi comodi”, Pietro Sermonti, Michele Riondino, Zerocalcare, Piero Dorfles e Edoardo Prati.

La serata prevede performance musicali con la cantautrice Syria e l’attrice e cantante Silvia Annichiarico, che omaggerà Renzo Arbore. Non mancherà una performance di danza dedicata a Josephine Baker. Il pubblico sarà protagonista con spettatori attivi e autocertificati in diverse categorie sociali, pronti a confrontarsi con gli esperti in studio. Gli esperti presenti sono Amalia Ercoli Finzi, Giuseppe Antonelli, Ester Viola e Alberto Grandi. La puntata sarà completata dalla supervisione ortografica di Andrea Maggi, reportage d’arte di Alessandro Arcodia, l’”Agenda Mercadini” di Roberto Mercadini e le performance dal vivo con la band di Nicola “Ballo” Balestri.

