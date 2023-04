Splatoon 3, al via il campionato europeo 2023

Nintendo ha annunciato che i giocatori di Splatoon 3 di tutta Europa avranno la possibilità di competere per ottenere la vittoria e i premi nello Splatoon 3 European Championship 2023, che culminerà in una finale europea dal vivo alla fine del 2023. Nei mesi a venire, le squadre di 12 paesi europei si sfideranno in tornei regionali che combinano le modalità Mischie Mollusche e partite anarchiche, ed essere incoronate la migliore squadra della loro regione. Ogni campione regionale accederà alla grande finale dal vivo alla fine del 2023, dove si batterà per vincere il trofeo Splatoon 3 European Championship e essere proclamato la migliore squadra europea di Splatoon 3. I territori in competizione sono: Regno Unito e Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Italia, Polonia, Olanda, Belgio, Austria, Svizzera, Danimarca, Finlandia, Norvegia, e Svezia. I giocatori di Splatoon 3 di tutta Europa si sfideranno nello Splatoon 3 European Championship 2023, che vedrà le finali regionali prima della grande finale europea che si terrà alla fine del 2023.