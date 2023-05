Splash di Colapesce Dimartino in versione K-pop in Corea

Colapesce e Dimartino in versione K-pop: la loro sanremese Splash arriva in Corea in una versione molto originale.

Il successo di Colapesce e Dimartino non conosce confini. Se Musica leggerissima aveva aperto loro le porte del mainstream in Italia, Splash ha reso i due cantautori siciliani addirittura delle star internazionali, arrivando fino… in Corea. Può sembrare incredibile, ma la canzone presentata a Sanremo 2023 dalla coppia di artisti siciliani ha infatti raggiunto il anche il palco di un importante programma coreano, presentato da alcune star locali in una versione decisamente… atipica.

Colapesce e Dimartino in Corea

Splash in chiave K-pop non era certo quello che ci saremmo aspettati di ascoltare. A rendere nota la riproposizione del loro brano sanremese è stato lo stesso Colapesce, condividendo tra le sue storie Instagram la cover di un artista coreano all’interno del programma Phantom Singer, Il cantante fantasma.

Colapesce

Da K-pop a “T-pop”, ovvero “Pop terrone”, il passo è breve, ha spiegato con ironia Colapesce sui social. E in effetti può scappare una risata davanti a questa versione del brano, in un programma musicale il cui format mira a scegliere il miglior quartetto vocale crossover maschile, forse per creare le nuove star della musica K-pop a livello internazionale. Una Splash così non l’avremmo infatti mai immaginata.

Splash in versione K-pop

Più vicina a una versione de Il volo, che non a quella originale di Colapesce e Dimartino, Splash è stata cantata da Junbeom Park, Seonghyun Kim e Woosung Kim, in italiano ma con un simpatico accento coreano. E alla fine i ragazzi sono riusciti anche a strappare consensi e applausi, a dimostrazione di un certo talento, di buon gusto e anche della forza dirompente di una canzone che avrebbe meritato anche di più durante lo scorso Sanremo.

Insomma, Colapesce e Dimartino sono sempre più internazionali e, dopo aver conquistato la Spagna grazie ad Ana Mena e alla sua Musica ligera, sono pronti a sfondare anche in Estremo Oriente. Una bella soddisfazione per due artisti che hanno vissuto una lunga gavetta prima di trovare la propria dimensione.

Di seguito il video della versione coreana di Splash: