Spintoni e offese tra fan Donnalisi e Incorvassi: Soleil scioccata

Alfonso Signorini lunedì scorso ha fatto intervenire al GF Vip una fan dei Donnalisi (che poi ha pianto ed è svenuta) che ha voluto fare un appello a Edoardo e Antonella. A sfamarci del tutto però è arrivata Giulia Salemi che dopo la fine della puntata ci ha regalato uno scontro tra Alba dei Donnalisi e Carmela, una fan degli Incorvassi. Le due ieri sono state ospiti del GF Vip Party e sono volati insulti e anche spintoni.

Alba e Carmela al GF Vip Party, spintoni e insulti: Soleil scioccata.

Ieri sera Carmela e Alba sono intervenute al GF Vip Party di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. La prima a parlare è stata la fan degli Incorvassi: “Siamo tornate a far baccano. Stasera è il secondo round. Continua la nostra fiction, la bella Antonella piagnona. Sta continuando la recita e adesso Oriana un’altra stratega, adesso ci sarà del bello“.

Alba è partita all’attacco: “Antonella è vera, questa non capisce niente!“. Carmela è andata su tutte le furie: “Non offendere bella, io capisco tutto e guardo tutto del GFVip. Antonella ha le lacrime finte come le tue Alba! Adesso se ne va quest’altra piagnona“. Subito dopo la fan dei Donnalisi si è avvicinata alla ‘nemica’ e l’ha spinta. Carmela è sbottata: “Oh non mi spingere, ma che stai a fare?!” (qui il video completo dell’azzuffata).

Dopo gli spintoni di Alba, Giulia Salemi ha fatto fare pace alle due. La capo ship dei Donnalisi ha abbracciato Carmela: “Io Antonella la posso capire bene perché io a casa mia ho passato lo stesso con una persona. Lei piange ed è vera, io mi ci sono ritrovata in quella situazione. Abbiamo fatto la pace comunque. Adesso diamo il buon esempio, non si litiga sui social, non bisogna minacciare o insultare promesso. Adesso saremo due migliori amiche“.

Aspettiamo un terzo round.