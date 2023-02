Signora spinge in strada un piccolo indifeso servendosi di una scopa: il momento di paura e vergogna in diretta di fronte al tentativo di disfarsi di lui.

Il violento tentativo di un’anziana signora nel volersi disfare di un cagnolino indifeso, ritrovato in prossimità del suo cortile, non è passato inosservato. Lo sgradevole episodio è stato filmato da un passante che si è ritrovato ad assistere alla scena e infine riportato in rete dal profilo Facebook di “Animal SOS Sri Lanka”, nel pomeriggio dello scorso 24 gennaio.

Vergogna: spinge in strada con la scopa il piccolo indifeso per disfarsi di lui

La colpevole del gesto, ora aspramente criticato dagli animalisti, si sarebbe servita di un manico di scopa per allontanare il cucciolo di cane ritrovatosi casualmente in procinto di avvicinarsi al recinto della sua abitazione. Per fortuna, però, contemporaneamente al forzato allontanamento dell’anziana, e al pelosetto che veniva spinto in strada, anche una donna si trovava a percorrere lo stesso tragitto del cucciolo riuscendo a impedire – in un lampo – che il cagnolino finisse sulla carreggiata potendo essere investito.

Ad assistere all’intera scena vi sarebbero stati alcuni volontari dell’associazione no-profit precedentemente menzionata, i quali – dopo essersi imbattuti nel cucciolo di cane in difficoltà – hanno provveduto a salvarlo. Il piccolo randagio, dagli occhi dolci e dal pelo nero, è stato così allontanato definitivamente dai pericoli della strada e – mostratosi molto spaventato dalla situazione – è stato infine guidato con dolcezza dai volontari nel loro limitrofo rifugio di accoglienza.

Il maltrattamento dell’esemplare ha avuto luogo nella città di Mirissa, in una zona meridionale del Paese. Il piccolo, affidato alle cure e alle scrupolose attenzione dei volontari, ha potuto beneficiare di una casa per sempre e di un nuovo nome.

Adesso il piccolo, chiamato Basil Brush dall’équipe del rifugio, mostra di essersi ripreso dalla sua condizione di precarietà mentre i volontari lo avrebbero sottoposto, una volta giunto in struttura, a una visita del veterinario per accertare il suo stato di salute.

Dal post su Facebook si evince inoltre la potente denuncia dei volontari nei confronti della situazione che vige attualmente in Sri Lanka. “Una terra con una monumentale crudeltà sugli animali“, sono difatti le testuali parole evidenziate in chiusura dai portavoce dell’associazione.