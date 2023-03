Spindox, ricavi 2022 in crescita del 19% e utile in calo

– Spindox, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT Information & Communication Technology, ha chiuso il 2022 con un Valore della produzione pari a 82,4 milioni di euro +19,2% vs 2021, un EBITDA di 6,3 milioni di euro +6,7% e un utile netto di 0,6 milioni 2,7 milioni al 31.12.2021. Commentando il calo dell’utile, la società segnala: un incremento degli oneri finanziari netti, delle imposte dirette e del risultato netto positivo di pertinenza di terzi.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 è negativo debito e pari a 3,9 milioni di euro, rispetto a un valore positivo cassa pari a 1,2milioni di euro al 31 dicembre 2021.

“Il 2022 è stato per molti versi un anno straordinario – ha commentato l’AD Luca Foglino – La crescita del valore della produzione del 19,2% rispetto all’anno precedente rappresenta un risultato notevole per Spindox. Esso dimostra l’efficacia della nostra strategia incentrata sue due direttrici: da un lato l’allargamento dell’offerta in termini sia di settori serviti sia di competenze, dall’altro il rafforzamento del nostro posizionamento nell’ambito delle tecnologie più innovative, che supportano la trasformazione del business dei nostri clienti”.