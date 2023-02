Spinalbese svela il suo piano per far uscire Oriana o Nikita dal GF Vip

Ieri sera al GF Vip sono finiti in nomination alcuni tra i concorrenti più forti e con più fan: Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. In questi tre giorni vedremo i fanclub più accaniti scannarsi, i Donnalisi, gli Oriele, i Gintonic e i Nikiters faranno di tutto per far trionfare il loro beniamino.

Spinalbese e il piano per provare a far uscire Oriana (o Nikita) dal GF Vip.

Subito dopo la puntata Alberto De Pisis ha commentato il televoto insieme ad Antonino e Davide Donadei: “Questa è una nomination forte. Pensate, se vince Nikita manda in nomination Oriana, se vince Antonella manda Oriana e se vinci tu Antonino mandi Oriana“.

Spinalbese ha svelato la sua strategia per provare a far scontrare Oriana e Nikita al televoto per l’eliminazione. Se l’ex di Belen sarà il preferito manderà in nomination Nikita, sapendo che molti altri gieffini voteranno per la Marzoli: “Se sarò il preferito farò il balletto. Se nominerò lei? Non so se nomino Oriana. Adesso devo usare anche io un po’ di… ragionano tutti e adesso lo faccio anche io. Perché pensate a quando sono andati per puro caso in nomination Oriana, Nikita e George. Se io nomino Nikita, poi mezza casa manda Oriana, quindi…”

Antonino però si è chiesto se potesse finire in nomination anche Antonella, ma Davide l’ha rassicurato dicendogli che tanto Sonia Bruganelli probabilmente la renderà immune: “No ma Antonella potrebbe essere salvata da Sonia, cosa molto probabile. Pensa che se questo fosse stato un televoto eliminatorio stasera Sonia avrebbe salvato Antonella. Se Nikita vince come preferita, chi nomina lei va in crisi e non sa chi nominare“.

Quando si è accorto che le telecamere erano puntate su di lui Spinalbese ha smesso di parlare e – senza rispondere a Davide – se n’è andato in giardino facendo cenno di ‘no’ con la testa. In ogni caso è davvero paradossale che un ragazzo che da settimane vuole abbandonare e tornare a casa faccia strategie per far uscire altri.



Antonino che sta dicendo che vuole fare strategia mandando Oriana fra Nikita e Antonella per farla uscire convinto che perderebbe#gfvip #oriele — Urania (@Urania42429753) February 14, 2023

