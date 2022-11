Spinalbese svela cosa è successo sotto le coperte con Oriana

Mercoledì notte Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sono finiti sotto le coperte e per almeno 15 minuti si sono mossi parecchio. Ieri sera l’ex di Belen ha parlato di questa nottata movimentata con Antonella Fiordelisi e le ha confidato di ‘essersi lasciato andare’ in camera e di essere già abbastanza preso dalla bella spagnola.

“Se voglio far coinvolgere solo lei o voglio coinvolgermi anche io? Ma dai si vede, io sono già coinvolto da lei altrimenti non avrei fatto certi passi. Se non lo vedete è perché io di mio sono molto freddo, questo lei non l’ha capito. Poi c’è anche da dire che il mio scherzare con lei le tira fuori delle cose che a me piacciono da morire. Lei quando reagisce in modo brusco così mi diverte e allo stesso tempo dice delle cose con il suo corpo, con i suoi occhi, che mi piacciono di più di certi comportamenti da fidanzatini.

Poi non è che posso dare chissà quali conferme siamo qui dentro insieme da poco più di una settimana. Poi ben venga il fidanzamento se il mio istinto mi dirà di fare quel passo. Io non mi lascio andare? No, non hai capito, io mi sono lasciato andare, ci siamo lasciati andare. Io ieri notte sono andato con lei nel letto…”