Spinalbese smascherato da Tavassi: “Tu in ospedale vedevi il GF Vip? Tu sai cose…”

Per ben due settimane Antonino Spinalbese è stato fuori dalla casa del GF Vip, prima in una stanza d’ospedale e poi in una camera d’hotel per la quarantena necessaria per il rientro. In molti credono che l’ex di Belen Rodriguez in albergo avesse la tv e seguisse il reality con tutte le sue dinamiche (anche Giaele De Donà ha questo dubbio).

Nella scorsa puntata del GF Vip Spinalbese ha fatto riferimento ad un dialogo in piscina tra Oriana e Luca, che però non è mai stato mostrato in nessuna delle puntate e che quindi Antonino non avrebbe dovuto conoscere. Per questo motivo Edoardo Tavassi ieri ha messo all’angolo il coinquilino:”C’è una cosa che non mi torna. O te hai visto qualcosa… ti sei contraddetto in puntata fratè. Mi hai fatto proprio riflettere. Hai detto ‘vi ho visti in piscina’. Che cavolo hai visto e sentito? Anche perché quella scena non era stata mostrata in puntata. Vabbè lascia perdere va. Tu quella roba non l’hai vista! Perché non era un video della puntata. Ok, dici che l’hai percepita…”

Spinalbese farfuglia cosa senza senso: “Io ho percepito”.

Spinalbese in evidente difficoltà ha cercato di arrampicarsi sugli specchi e farfugliato cose senza nessun senso logico: “No, cioè, io, mi è scappa… No, poi io guarda, avevo capito che si era creata una situazione. Ma voi l’avete chiesto a loro? Vabbè comunque punto numero uno, la gente fuori… se io fuori… se io da dietro ti faccio una smorfia da fuori lo vedono. Discorso, discorso improntato su un argomento di Oriana, na, na, na, capendo dallo studio come si siano evolute le storie. Lui a un certo punto le ha detto una frase ‘allora c’ha ragione Antonino’. Io non ho visto la scena? L’ho percepita dalla puntata. Come qua fuori, no aspetta, ho percepito“.

Praticamente il sequel di…



Non solo Tavassi e Giaele, anche Edoardo Donnamaria si è lamentato con Oriana della situazione di Antonino: “Prima Ginevra le dà le dritte da fuori, adesso si è fatto le settimane fuori. Pure io voglio sapere da fuori cosa succede. Lui è stato in ospedale e in hotel con infermieri e medici che gli dicevano le cose che lui chiedeva. Ragazzi questo ha avuto un sacco di dritte da fuori“.