Spinalbese smaschera Luciano Punzo: “Ecco cosa mi ha detto in privato”

Appena entrato nella casa del GF Vip Luciano Punzo ha subito legato con Antonino Spinalbese, ma negli ultimi giorni ha iniziato a sparlare di lui, soprattutto con Oriana: “Lui ha fatto così prima con Ginevra, poi con Giaele e adesso con te. Per me è un burattinaio e tu sei la sua marionetta“. E proprio queste parole sono andate in onda ieri sera nella puntata. La clip ha fatto infuriare Spinalbese, che durante la pubblicità si è sfogato con Antonella Fiordelisi.

“Uno può anche dire ‘secondo me tu sei finto, falso, bugiardo’, ci sta tutta. Non è mica quello il problema. Il punto è un altro e adesso dico tutto. Io prima della puntata faccio il letto con lui e mi dice ‘oh, dopo ti farai un sacco di risate. Perché ti ho dato del burattinaio’. E io sono rimasto tranquillo pensando che avesse fatto delle battute su di me. Poi prima vedo che erano cattiveria e lui mi ha detto ‘no, ma io te l’avevo già detto prima ti avevo avvisato’. Ma cosa? Non è il suo pensiero che mi dispiace, visto che ce l’hanno tante altre persona, ma è la bugia. Gli ho anche detto che quel confessionale lì non era di oggi, ma di due giorni fa, perché mi ricordavo com’era vestito. Lui mi ha detto ‘no, non è vero è di oggi’. Poi messo alle strette ha ammesso tutto. Quindi prima della puntata rideva e la buttava in caciara dicendomi ‘riderai, sei un grande’ e poi vedo quella roba in confessionale”.

“Antonino è il burattinaio vutt a prtell e nasconn a manell” mio Dio Luciano parlando la lingua della verità #gfvip pic.twitter.com/zSMRHtyN8S — not your business (@spirituality_zm) November 21, 2022

Spinalbese affronta Luciano Punzo: “Tu hai la coscienza sporca”.

Antonino poco prima di rivelare tutto ad Antonella ha affrontato Luciano dandogli del falso: “Questa per me è falsità. Tu quel confessionale contro di me l’hai fatto due giorni fa e non oggi! Hai il didietro sporco. Prima della puntata vieni da me nella stanza a dirmi che avevi fatto delle battute. A me le cose che ho sentito non le hai mai dette in faccia e questo fa capire tutto. Io giro la frittata? la stai girando tu per la figuraccia che hai fatto stasera! Ma dove l’hai l’onore?”

