Spinalbese senza freni con la De Donà: arrivano le urla

Archiviata la simpatia per Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese si è avvicinato molto a Giaele De Donà. I due venerdì notte si sono appartati e sono finiti sotto le coperte. Fuori dalla casa le immagini hanno fatto il giro del web e in molti non l’hanno presa bene, soprattutto i famosi ‘Gintonic’, eredi dei ‘Jerù’. Ieri infatti alcune ragazze sono andate fuori dalla casa di Cinecittà ad urlare un messaggio molto chiaro per l’ex compagno di Belen Rodriguez: “Anto ti preghiamo, fermati. Stai facendo una brutta figura, una figura di m**da“. Subito dopo il GF ha messo la musica per coprire le grida, ma ormai il gieffino aveva sentito tutto.

Comunque la tipa che oggi ha urlato ad Antonino ” fermati che stai facendo una figura di 💩 ” , ci ha proprio azzeccato questo è andato di zucca e no non è quella di halloween. #GFvip pic.twitter.com/4Dj8bALXQj

“Mi piace Anto, ma non ci sto a passare per zecca o una che non lo molla mai. Lui deve prendersi le sue responsabilità. Perché è il primo a cercarmi e poi in puntata fa finta di nulla. Così io passo per la disperata che gli va dietro. Deve essere sincero e dire tutto.

Mio marito? Alfonso ha detto che è a New York a divertirsi con belle ragazze. Sì ha anche aggiunto che ha delle foto in esclusiva. Dio quando le farà uscire, che io devo vederle. Sto tutti i giorni a pensare a ste foto. Se vedo giochi ok, ma se vedo il bacio io scatto. Perché io ho fatto la scema con Antonino, ma non l’ho mai baciato. Mi sono frenata tanto. Io conosco i nostri limiti e vediamo se vale lo stesso per lui. Ti immagini se ha limonato e finisce su Chi davanti a tutti. Ma perché è andato a New York? Doveva rimanere a Los Angeles, che almeno so chi frequenta e dove si diverte.

Noi abbiamo un amore libero, ma il bacio e il trasporto sono un altra cosa. Se vedete io qui dentro non ho mai baciato nessuno. Quindi mi auguro per lui che in queste immagini non ci siano baci. Spero che Alfonso Signorini me le faccia vedere la prossima puntata”.