Spinalbese, parla l’ex naufraga che è stata beccata con lui: “Che rapporto c’è”

Dopo aver chiuso con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese si è frequentato per un breve periodo di tempo con Helena Prestes. I due però hanno poi deciso di rompere per colpa dei ‘paparazzi che non li lasciavano liberi di vivere il loro flirt in maniera tranquilla’. Antonino ed Helena lo scorso 28 giugno sono stati beccati insieme alla festa al CHIaro di Luna, party organizzato dal settimanale Chi e qualcuno ha parlato di un possibile ritorno di fiamma. In realtà l’ex naufraga è fidanzatissima con il suo Carlo Motta e tra lei e l’ex di Belen a quanto pare c’è solo un rapporto lavorativo. Questo almeno è quello che la Prestes ha rivelato su Spinalbese a FanPage.

“Sì è vero che alla festa organizzata dal settimanale Chi ero con lui. In che rapporti siamo adesso? Antonino è il co-founder dell’agenzia di comunicazione e social media in cui lavoro da un anno. Tra noi, come ho specificato più volte, c’è solamente un rapporto di lavoro.

Adesso nella mia vita c’è Carlo. Come l’ho conosciuto? Ho conosciuto Carlo la scorsa estate, quando ero single da circa sei mesi. La mia amica Dayane Mello mi ha portato a una festa a Como, in cui c’era anche lui. Una volta arrivata, lo vedo con il dito rotto che mi guarda e dice: “Wow, chi sei?”. Mi trattava come se fossi una principessa. La settimana dopo vado sempre con Dayane in una spa e lui, vedendo da Instagram il luogo in cui ci trovavamo, è apparso lì. Ci spostiamo in sauna insieme, parliamo e all’improvviso mi dà un bacio. Quel giorno siamo stati insieme, ma io non ero sicura perché mi ero appena lasciata da un rapporto molto lungo.

Quando mi ha proposto di andare a convivere è stata la cosa più bella. Non mi ha detto andiamo a vivere in un posto in particolare, ma: “Dove decidi di andare, io vengo con te”. Se lo sposerei? Se mi fa la proposta, io penso proprio di sposarlo”.