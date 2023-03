Spinalbese parla di Belen e svela in che rapporti sono adesso: il vero motivo della rottura

Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip oggi Antonino Spinalbese è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex gieffino ha parlato della figlia, dell’esperienza nel reality, ma anche di Belen Rodriguez.

“Belen? Apprezzo la mia vita e tutte le persone che ne hanno fatto parte. Abbiamo un rapporto legato esclusivamente a nostra figlia. Anche per questi nostri caratteri particolari. Siamo troppo innamorati della bambina per comportarci in maniera sbagliata. Quindi all’inizio ero preoccupato per mantenere un rapporto, un legame con lei. – ha continuato Spinalbese – Ad oggi dopo il GF Vip ho capito che io le voglio bene. Quindi anche lei è fortunata. In più vogliamo bene alla nostra topolina. Credo che più passa il tempo più il nostro rapporto migliorerà”.

“Cosa non ha funzionato? In primis forse la troppa velocità. In certi casi la velocità funziona, all’inizio ha funzionato anche per noi. Eravamo destinati in quel momento, anche perché altrimenti non avrei una figlia così speciale. Rifarei tutto altre dieci milioni di volte. Avevamo un rapporto stupendo in due momenti troppo diversi della nostra vita. Lei aveva già fatto tutto per essere soddisfatta della vita e io no. Vuoi o non vuoi, i riflettori… non è mai stata una cosa che ho sognato si realizzasse. Io sono sempre stato dietro le quinte o nei camerini.

Viverlo in prima persona all’inizio è stato frustrante. Per amore si fa tanto. Forse quando il mio malessere fisico ha determinato i miei umore si è rotto il nostro legame. Io ero molto innamorato di lei. Anche perché altrimenti non avrei fatto una figlia con Belen. Mantengo un bel ricordo di noi. Voglio pensare positivo e difficilmente ricordo i mali che mi sono stati fatti. Nel suo caso ho solo immagini bellissime.

Se ho chiesto il suo parere per fare il GF Vip? Sì o no, il mio era più un avviso. Lei non era contentissima. Forse era preoccupata per il distacco con la bambina. Poi aveva la preoccupazione per il fatto che una parola o un discorso possono essere fraintesi. Tengo i ricordi brutti per me e non ho nulla in più da rivelare”.