Spinalbese parla di Belen, del segreto rivelato a Oriana e si smaschera: “Mi hanno offerto soldi. Questa cosa la sai solo tu!”

Nelle scorse puntate del GF Vip Oriana Marzoli ha dichiarato di sapere dei segreti che Antonino Spinalbese le avrebbe rivelato quando era senza microfono. La gieffina ha anche ammesso che il suo ex amico speciale le avrebbe parlato in più occasioni di Belen Rodriguez. Antonino ha negato, ma è sembrato in difficoltà quando Alfonso Signorini ha chiesto alla ragazza di parlare.

Ieri Spinalbese ha assicurato a Giaele di non aver detto nulla a Oriana e le ha dato una sua spiegazione: “Perché qui dentro ci sono persone che possono perdere qualcosa, ci sono persone che possono perdere qui dentro. Io non posso perdere da quel lato lì, perché non posso rompere un rapporto con una bambina, è ben diverso. Quindi voi continuate a giocare quanto volete su questi argomenti ‘adesso parlo io, ora racconto tutto’. Amore mio io non ho mai preso un euro su tutti i soldi che mi hanno offerto per parlare. E quindi allora secondo te, lo vado a dire a Oriana? Ma chi gli crede a Oriana?! Capisci che se non ho accettato queste offerte è impossibile che abbia detto le cose a lei“.

Spinalbese si smaschera da solo: “Questa cosa la sai solo tu”.

Due settimane fa Oriana ha accusato Antonino di essere ancora innamorato di Belen. Il ‘vippone’ qualche giorno fa ha cercato di far capire alla Marzoli che la sua ipotesi è sbagliata e nel farlo ha parlato di questo ‘segreto’.

“Quindi pensi ancora che sia innamorato di…? Secondo me tu ci credi davvero è. Ma tu, che ti ho raccontato quella cosa che sai solo tu, basta fare uno più uno. Adesso quindi mi credi spero”.

E non serve tirare in ballo presunti segreti, perché Spinalbese in passato non si è mai fatto problemi a parlare di Belen al GF Vip. Come quando ha fatto delle rivelazioni sulla rottura con la Rodriguez svelando un dettaglio preciso, per poi fermarsi: “Non posso dirlo sennò poi succede un casino“.

Quindi caro Antò…