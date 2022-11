Spinalbese nella notte: “Hanno paura per i miei sintomi, mi mandano nel container”

Finalmente ieri sera Oriana Marzoli ha preso la sua decisione e tra Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese ha scelto di conoscere meglio quest’ultimo. Dopo la puntata la bella spagnola ha chiesto al coinquilino di dormire insieme, ma lui le ha spiegato di non essere libero di scegliere un letto. Il gieffino infatti ha confessato di aver avuto dei sintomi che hanno preoccupato gli autori, che per precauzione gli hanno consigliato di dormire ‘nel container’ (l’ex camera di Pamela Prati).

“Non so se posso dormire qui. Giuro che non lo decido io se stare qui o andare di là. Se non ci credi vai in confessionale e gli chiedi se posso. Tanto dopo ti chiamano e glielo chiedi. Siccome io ho avuto i sintomi, loro hanno paura… Mi hanno detto ‘sappi che devi andare a dormire nel container’. E quindi io…”

Lo scorso week end infatti Spinalbese ha rivelato ai compagni di non sentire i sapori, ma ha anche aggiunto che probabilmente era a causa delle placche. In ogni caso – proprio come tutti gli altri – Antonino nei giorni scorsi ha fatto più di un tampone ed è sempre risultato negativo. Quindi quella del container sarà la verità o è una scusa per non dormire con Oriana?

Antonino parla del sintomo che ha avuto

censura

Ma se l’hanno apertamente detto e spiegato, che problema c’è #GFVIP — GufoVip (@Stegor6) November 15, 2022

Comuque Antonino mentre parlava con Oriana e di dove dormire, ha detto che lo hanno mandato nella camera di Pamela perchè stava poco bene e subito Censurano … #Gfvip — Nicoló Fabozzi (@NicoloFabozzi) November 15, 2022

Spinalbese temporeggia con Oriana: “Sono contento che tu abbia scelto, ma in primis per te”.

Durante la notte Oriana ha cercato qualche certezza da Antonino, ma lui è rimasto molto vago. Spinalbese si è limitato a dire di avere un interesse e di essere felice della scelta della gieffina: “Giaele ti ha detto che se non fosse stata sposata io sarei andato con lei o comunque ci saremmo baciati? Ma io non ti conoscevo ancora. Se mi ha fatto piacere che stasera hai scelto me e non Daniele? Non è che ho bisogno di nutrire il mio ego, sapevo già che ti piacevo. Io ti consigliavo solo di non andare troppo di fiore in fiore per non passare da… Il fatto è che un uomo fa il provolone e io non lo sono nemmeno troppo e tu stavi giocando. Ok che adesso hai deciso, meglio così anche per te, perché altrimenti passava un messaggio non bello. E non parlo della mia opinione io so che stavi giocando e ti divertivi qui dentro“.