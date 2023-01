Spinalbese ha la tv in hotel e vede il GF? Le parole di Giaele: “Ci guarda dall’albergo”

Dopo il ricovero in ospedale Antonino Spinalbese sta passando la quarantena in hotel in attesa di rientrare nella casa del GF Vip. L’ex di Belen ieri sera è intervenuto durante la puntata ed ha attaccato Oriana e nel farlo ha fatto riferimento a una chiacchierata tra la spagnola e Luca Onestini.

“In realtà ho visto che mi dai ragione. Hai detto ‘allora aveva ragione Antonino’. Cos’è che hai detto a Oriana in piscina? Sì le hai detto che davi ragione a me sul fatto che io e lei abbiamo avuto una cosa leggera, ma lei l’ha fatta passare per un’altra cosa. Perché si vede che te l’avrà proposto anche a te. […] Tu puoi giocare con lei e non succede nulla, gioco io e sono il cattivo”.

Onestini ha subito replicato smentendo le parole di Spinalbese: “No! Io ho detto che le cose si fanno sempre in due. Ma il fatto è che a lei ha dato fastidio che dopo tu abbia detto ‘quasi mi vergogno mi pento e mi dà fastidio che ci sia stato qualcosa’. E non paragonare me a te, perché tu con lei hai giocato nel letto!”

A parte la catfight al maschile, in molti sui social si sono chiesti come facesse Antonino a sapere delle parole di Oriana e Luca in piscina.

Spinalbese e i dubbi di Giaele: “Ma allora ha una televisione”.

Le stesse domande dei telespettatori se le è fatta anche Giaele De Donà. La vippona durante la pubblicità ha chiesto a Oriana quando avesse detto quelle cose a Lica Onestini in piscina: “Ori ti devo chiedere una cosa vieni qui. Dimmi un po’, tu quand’è che hai detto quelle cose in piscina. Quando è successa? In questi giorni, ah. Per questo, sto pensando allora che ha la televisione per guardarci nel daily. Ho subito pensato questo. Ecco perché te l’ho chiesto“.