Spinalbese furioso per le rivelazioni su Belen: “Ora parlo io! Ecco la verità”

Durante la scorsa puntata del GF Vip Oriana Marzoli ha fatto intendere che Antonino Spinalbese le avrebbe fatto delle confessioni su Belen. Stando alle parole della spagnola, il gieffino avrebbe parlato sotto le coperte e anche nel cortiletto, togliendosi prima il microfono per non farsi sentire in diretta. Oriana ha anche detto di sapere una cosa abbastanza forte e in quel momento Antonino è sembrato in difficoltà, soprattutto quando Signorini ha chiesto alla vippona di parlare. Non appena la Marzoli ha iniziato a raccontare queste ipotetiche rivelazioni di Antonino (su Belen?), Alfonso l’ha fermata perché ha capito che potevano essere cose davvero private e delicate.

Ieri però l’ex della Rodriguez si è sfogato con Antonella ed ha negato tutto: “Non soltanto mi ha offeso, mi sta anche bene, ma ha detto delle bugie. Si è inventata tutto. Ha raccontato cose che io non ho mai detto. Io e lei abbiamo parlato sotto le coperte, ma non di quello. Figurati se le vado a raccontare cose della mia ex compagna. Sono stufo, ma ora parlo io, la verità è che lei mi diceva cose che io non ho detto. La verità per adesso non l’ho detta. Per quello che racconta Oriana sembra ovviamente che c’ha ragione Oriana. Non è bello quello che dovrei dire, fidati, che non sono cose belle, roba brutta davvero“.

Spinalbese una furia contro Oriana: “La prossima sei tu”.

Antonino Spinalbese ieri pomeriggio si è scagliato contro Giaele (colpevole di averlo attaccato più volte per difendere Oriana) e l’ha ‘avvisata’: “Devo parlare? Sì del tuo triangolo con me. Cosa mi hai detto Giaele? Come vedi posso metterti in difficoltà. Ma io e te sappiamo qual è la nostra verità. Se parlo io fai una brutta figura quindi non fare la furbetta“.

Subito dopo Spinalbese ha ‘avvisato’ anche Oriana: “Io fino ad oggi sono stato zitto, ma da ore in poi inizio a parlare se sento delle bugie. Adesso vi faccio recitare io tutte e vi faccio vincere il premio Oscar. Mi sono rotto il ca**o. Ho smesso di stare in silenzio. Tu sei la prossima Oriana!”

Antonino ha detto in confessionale che se oriana inizia a dire cose su belen lui abbandona. Il confessionale poi ha chiamato oriana e lei è uscita dicendo che non dirà più niente. #gfvip — giaori🌙 (@giaoristan) December 21, 2022

“Tu sei la prossima Oriana, ho smesso di stare in silenzio” È passato pure alle minacce, e sta ripetendendo le stesse cose in loop contro ori anche con nicole.. Esci Antonino, per piacere.#gfvip #orianistas — I am Interista 🏆🖤💙 (@MattyInterista) December 21, 2022