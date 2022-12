Spinalbese deve abbandonare momentaneamente la casa del GF Vip

Nella puntata di lunedì del GF Vip Ginevra Lamborghini dovrebbe fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà. L’ex gieffina adesso si trova in hotel in quarantena. Molti utenti di Twitter però sono preoccupati e credono che la sorella di Elettra potrebbe non incontrare Antonino Spinalbese (spoiler: non c’è questo rischio). Sembra infatti che ieri pomeriggio l’ex di Belen abbia rivelato agli altri concorrenti di avere una cisti e che dovrà uscire per un piccolo intervento e che prima di rientrare dovrà stare 5 giorni in quarantena. Molto probabilmente Spinalbese abbandonerà la casa quando la Lamborghini sarà uscita dal GF Vip. Ginevra torna in gioco (da ospite) solo per le dinamiche con Antonino, quindi è impensabile che lui esca questa settimana.

antonino ha appena detto che domenica o lunedì esce per la ciste e gli hanno detto che starà fuori per cinque giorni se non di più in base a cosa dirà poi il dottore #gfvip — mar🫐 (@adorvminee) December 9, 2022

ginevra entrerà nella casa domani e domenica o lunedi uscirà antonino per operarsi alla ciste , poi dovrebbe fare la settimana di quarantena ANTONINO. QUINDI GINEVRA E IL GRANDE FRATELLO SI SONO GIOCATI LE CARTE MALE DAVVERO MALE AHAHAH. #GFVIP pic.twitter.com/jcjTeaZWWQ — Biagio (@Biagio0091) December 9, 2022

Spinalbese, le parole di Ginevra Lamborghini.

Nonostante il loro incontro non sia in pericolo, le GinTonic è bene che non sperino nella nascita di una storia tra i loro beniamini. Ginevra infatti in un’intervista rilasciata a Casa Chi è stata chiara: non entrerà nella casa del GF Vip per buttarsi tra le braccia di Spinalbese.