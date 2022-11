Spinalbese chiuso in magazzino con la Fiordelisi, Edoardo sbrocca: “Faccio un macello!”

Dopo il confronto con il suo ex Antonella Fiordelisi è andata in crisi ed è scoppiata a piangere. Non appena è finita la puntata del GF Vip la gieffina si è sfogata cinque minuti con Nikita e poi si è chiusa in magazzino con Antonino Spinalbese: “Io l’ho visto strano, molto dimagrito e stava male si vedeva. Con lui vedendolo oggi non stava come quando l’ho visto l’ultima volta. Era molto più muscoloso e in carne adesso stava magrissimo. Lui sta male e io soffro se ci penso. Io non l’ho mai visto piangere. Lui mi ha fatto da padre, migliore amico, fratello e poi fidanzato. Forse uno che mi ha amato così non l’ho mai avuto. Ormai l’ho preso“.

Spinalbese e la Fiordelisi fanno infuriare Edoardo Donnamaria: “Stanotte faccio un bel macello”.

Edoardo si è messo alla porta del magazzino per origliare ciò che stavano dicendo Antonino e Antonella. Pochi minuti dopo il gieffino è andato in giardino da Edoardo Tavassi eLuca Salatino e si è sfogato. Donnamaria ha sbroccato proprio perché con la sua fidanzata in magazzino c’era Spinalbese (che ad Antonella non è proprio indifferente).