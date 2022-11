Spinalbese chiude con Oriana: “Non è la donna per me, mi pento di tutto”

Il flirt tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese è durato quanto un gatto in tangenziale. Ieri l’ex di Belen ha deciso di chiudere e tutto è nato per uno scivolone della bella spagnola. Nel pomeriggio Antonino ha avuto un piccolo crollo per la mancanza di sua figlia e Oriana ha cercato di tirarlo su di morale in maniera molto maldestra: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane“.

Il gieffino non ha preso bene l’uscita della Marzoli, che però si è subito scusata: “Mi sono espressa male. Scusami ti prego. Io intendevo dire che era già un po’ che eri giù di morale per tua figlia e avevo paura che entrassi in un tunnel di tristezza come Luca per Soraia. Io non vorrei mai sminuire nulla e rispetto tutto, mi sono spiegata molto male“.

Oriana ha capito di aver fatto una gaffe e si è sfogata anche con Edoardo Tavassi: “Sono mortificata per quello che ho detto. Passa come se per me non è importante la figlia. Io non ho bambini ma posso capire. Anzi, usciti da qui se noi avremo ancora qualcosa insieme mi piacerebbe conoscerla. Soltanto che anche ieri notte lui piangeva e oggi era tristissimo e quindi volevo capire meglio“.

Spinalbese chiude con Oriana: “Lei non è la donna per me”.

Durante la notte Antonino Spinalbese ha raccontato l’accaduto a Patrizia Rossetti e Wilma Goich ed ha spiegato che la ‘storia’ con Oriana per lui è giunta al capolinea. In pratica Oriana ha servito a Spinalbese una scusa per chiudere questa relazione ed uscirne pulito.

“Non è la persona che cerco, l’ho capito. Io non mi sbilancio con nessuno e con lei mi ero sbilanciato, adesso me ne pento. E io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così? Non è quella che fa per me a questo punto. Anche se le dovessi dire che restiamo amici però poi dobbiamo rimanere qui nella stessa casa. Mi dispiace anche che è nell’altra stanza che sta male per me. Io andrei pure a consolarla. Io la perdono, non è che non le parlo più. Però magari non continueremo come abbiamo fatto fino ad oggi. L’unica cosa che non doveva fare quella. Inutile sforzare il rapporto a questo punto. Se la mia ex all’inizio della storia mi avesse detto ‘mi manca mio figlio’, io non le avrei mai detto ‘anche a me manca il cane’. Mi ha deluso c’è poco da fare è la verità. […] Adesso riprenderò anche a stare in tranquillità con Giaele. Visto che fino ad ora avevo paura anche di parlarci”.

Antonino: a me manca mia figlia

