Spinalbese beccato con una naufraga de L’Isola: i retroscena tra i due

Non solo Belen Rodriguez e Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese in passato ha frequentato un’altra ragazza ‘famosa’. Prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip Antonino è uscito qualche volta con Helena Prestes. Tra i due non è andata a finire bene e infatti il 28enne ha varcato la porta rossa da single. Adesso che Helena è tornata dall’Honduras dopo la finale de L’Isola dei Famosi è stata invitata alla serata Al CHIaro di luna (organizzata dal settimanale Chi). All’evento l’ex naufraga ha rivisto il suo ex. Non solo due chiacchiere, la Prestes e Spinalbese sono anche stati beccati insieme mentre giocavano a biliardino. E come se non bastasse, alla serata di Chi c’era anche Ginevra.



Spinalbese e Prestes, come mai è finita la loro storia.

Ospite di Soleil e Pierpaolo al GF Vip Party, Helena lo scorso ottobre ha parlato della sua frequentazione con Antonino ed ha spiegato alla Sorge e Pretelli come mai è finita la storia con l’ex di Belen.

“Chi conosco della casa? Diverse persone, anche Alberto, poi conosco molto bene Antonino. Cosa posso dirvi di lui? Sì ci siamo visti. Come mai è finita tra noi due? C’è una ragione principale a dire la verità. Purtroppo il nostro problema sono stati i paparazzi, non ci lasciavano un momento in pace, non c’è stato verso di conoscerci. Questo dal primo giorno che ci siamo visti. Era davvero impossibile star tranquilli. Lui ha una figlia con Belen Rodriguez e giustamente deve tutelarla. Lui non poteva neanche venire a cena con me, mi diceva ‘tu non capisci’. Non potevamo davvero fare nulla senza essere visti. Io ho lasciato molto tempo libero per lui, ma era comunque troppo complicato. Lui non era pronto perché ha una figlia e non voleva mostrare pubblicamente il suo affetto. Non avrà nessuna storia al Grande Fratello Vip, è molto focalizzato su sua figlia. Secondo me è così concentrato sulla piccola che è il suo unico amore adesso. Quindi non penso che lo vedremo fidanzarsi nel reality”.

