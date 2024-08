Spiegazione di Lucarelli: “Come mai Nuzzi mi odia e perché ho abbandonato il palco”

Durante l’evento “Premio Caccuri”, Selvaggia Lucarelli non ha ricevuto una bella accoglienza e dopo pochi minuti ha lasciato il palco. La scrittrice nella sua newsletter ha dato una spiegazione dettagliata, raccontando come sono davvero andate le cose e cosa c’è dietro alla temporanea scomparsa di Gianluigi Nuzzi.

“Scopro quando sono lì che i conduttori della serata sono Gianluigi Nuzzi e Vittoriana Abate. Nuzzi mi detesta, è cosa nota, aveva anche pubblicato la mia foto con la musichetta di Benny Hill quando si era suicidata la povera ristoratrice e altra roba di questo livello, ma vabbè. E mi odia per una ragione che spiegherò dopo, vecchia di ben 6 anni. Arriva il mio turno alle 23,30, salgo e Nuzzi non c’è. Chiedo dove sia, Vittoriana Abate non risponde e io scherzo sul fatto che abbia intervistato i peggiori criminali del paese ma si rifiuti di annunciare me. Al che la giornalista di Porta a porta mi dice: parliamo di questa inchiesta, come mai questa antipatia per Chiara Ferragni? Rimango stupefatta, e le spiego che già parte male perché le questioni personali (peraltro inesistenti) e una inchiesta sfociata in una multa dell’antitrust sono cose diverse… blabla”.

La spiegazione per l’atteggiamento di Gianluigi Nuzzi.

Dopo l’uscita di Selvaggia, Gianluigi Nuzzi ha dichiarato che lui non intende dare la mano a chi non stima e a chi non “rispetta i suoi figli”. Ma cosa c’entrano i figli del giornalista in tutto questo? Anche in questo caso è arrivata la spiegazione della Lucarelli e adesso è tutto più chiaro.

“Del resto, messa così sembra che io abbia minacciato i suoi figli, li abbia rapiti fuori scuola. Il problema è che l’eroico Nuzzi lo dice quando sono andata via, senza consentirmi di replicare. Finché ero lì è sgattaiolato nei camerini, andata via è salito sul palco col petto gonfio. Detto ciò, visto che Nuzzi scomoda il tema figli, cosa che io non avrei mai fatto, mi tocca chiarire che nessuno ha toccato i suoi figli ma che, al limite, sono i suoi figli ad aver combinato qualche grosso guaio ben 6 anni fa. Un suo figlio, per la precisione. Ai tempi io scoprii la brutta notizia che coinvolgeva alcuni minori e un istituto molto noto e di prestigio. Ne scrissi sul Fatto mantenendo l’anonimato dei minori e dei genitori. La notizia ebbe rilevanza, ma nessuno mai citó né Nuzzi né tantomeno i minori. Mi spiace che la notizia coinvolgesse un suo figlio, ma non è che siccome sei figlio di Nuzzi godi di una corsia preferenziale e un collega cestina la notizia, pur dandola nel rispetto dell’anonimato e con la maggiore delicatezza possibile. Per giunta, queste lezioncine morali da chi tutti i giorni rimesta nella cronaca nera senza pietà per parenti di vittime, spesso minori, mi sembrano un po’ ridondanti”.

Direi che Selvaggia è rimasta fin troppo sopra quel palco.