Spiegare ai ragazzi non solo le opportunità del digitale ma anche i rischi

L’educazione alla cittadinanza digitale è fondamentale, dato il tempo che i giovani trascorrono online e sui social network. Fabiola Pagnanelli, dirigente scolastico dell’Istituto Plinio il Vecchio di Cisterna di Latina, sottolinea l’importanza di responsabilizzare i ragazzi, facendoli diventare consapevoli non solo delle opportunità offerte dal mondo digitale, ma anche dei rischi e dei pericoli ad esso associati. Queste dichiarazioni giungono in occasione della presentazione della campagna del Moige (Movimento Italiano Genitori) nelle scuole, avviata in concomitanza con il Safer Internet Day 2025. L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di contrastare il cyberbullismo, un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante tra i giovani. La campagna si propone di educare i ragazzi a un uso sicuro e responsabile della tecnologia, promuovendo una cultura della legalità e del rispetto reciproco anche nel contesto online. Il coinvolgimento delle scuole è cruciale in questo processo formativo, affinché gli studenti possano acquisire competenze utili per navigare consapevolmente in internet. L’importanza di affrontare queste tematiche è sempre più evidente, poiché una corretta educazione digitale può contribuire a prevenire situazioni di disagio e pericolo, oltre a garantire un utilizzo più positivo delle risorse online. In sintesi, la responsabilità educativa è vista come un elemento chiave per preparare i giovani a vivere in un mondo altamente digitalizzato, dove la conoscenza dei rischi e l’adozione di comportamenti sicuri sono imprescindibili per la loro crescita personale e sociale.